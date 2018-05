Situado em Pontedera em Itália e após de 18 anos de vida, o Museu Piaggio acaba de abrir as suas portas após uma prolongada renovação onde cresceu de 3 mil para 5 mil metros quadrados com mais de 250 peças em exposição, tornando-se o museu italiano dedicado ao motociclismo mais completo e um dos maiores da Europa.

Para marcar o acontecimento, abriu as portas ao público com a exposição “FuturPiaggio – 6 aulas de italiano sobre mobilidade e vida moderna” no final do mês abril.

“Este Museu não apresenta só veículos fantásticos, conta também muitas histórias de extraordinária criatividade e grande coragem, emoções, competições, vitórias e transformações tecnológicas, económicas e sociais”, afirmou Roberto Colaninno, CEO do Grupo Piaggio na reabertura do Museu.

No seu interior pode ser apreciada a produção aeronáutica e ferroviária Piaggio no pré-guerra , a rica e admirada coleção da Vespa , bem como um elevado número de peças pertencentes à história do motociclismo e do grupo italiano: Aprilia , Gilera e Moto Guzzi , que juntas somam o brilhante resultado de 104 títulos mundiais em várias competições, desde Supermoto a MotoGP, passando pelo Trial e pelas SBK.