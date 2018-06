O número dos adeptos da bicicleta como meio de transporte nas grande cidades tem aumentado a olhos vistos nos últimos anos o que acaba por levar a um maior número de acidentes que envolvem ciclistas.

Preocupada com a situação a Ford registou uma patente de um blusão inteligente, “Smart Jacket”, que ajuda o ciclista a encontrar os melhores caminhos no meio do trânsito, com a ajuda de um aplicativo, e gera sinais luminosos, sonoros e táteis para tornar a viagem mais segura.

O blusão que está dotado de luzes de LED nas mangas que se acendem automaticamente quando o ciclista levanta o braço para avisar que vai virar à direita ou à esquerda.

Este inovador blusão conta igualmente com um sistema de navegação que indica os melhores trajetos para os ciclistas, o que significa que não é necessário tirar as mãos do guiador ou desviar o olhar da estrada para consultar o telemóvel e saber o caminho a seguir. Desta forma o ciclista consegue atender chamadas, receber mensagens e instruções de navegação por comando de voz, tudo para potenciar a segurança rodoviária.

Este blusão inteligente que ainda está em fase de protótipo está a ser desenvolvido pelo escritório de inovação da Ford Smart Mobility em Londres.