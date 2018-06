O Museu do Caramulo vai inaugurar no próximo sábado a sua maior exposição temporária de 2018, intitulada “Porsche: 70 anos de inovação”, dedicada a assinalar as sete décadas icónica marca alemã de Estugarda.

A exposição que decorre entre 24 de junho e 27 de outubro vai permitir aos visitantes visitarem um alinhamento de modelos Porsche sem paralelo em Portugal, com exemplares raros e de elevado valor histórico e desportivo como o Porsche 356 Carrera 2, o Porsche Carrera 6 (906), o Porsche 911 2.7 RS, o Porsche 930 Slant Nose, o Porsche 918 Spyder ou mesmo um raríssimo Porsche 550 Spyder de 1957, que nunca esteve em solo português até agora.

Nesta exposição haverá ainda espaço para outros automóveis que, ao longo das sete décadas da marca, também contribuíram para moldar a sua história e reputação como sejam os modelos de motor dianteiro e central até aos tractores agrícolas, cobrindo assim as várias vertentes da marca.

