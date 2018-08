Um dos dois Minis 'Penny Lane' que Paul McCartney encomendou para promover a música de 1968 da banda britânica, surgiu agora para venda nos classificados da AutoClassics.

O Mini Morris de 1968, é uma obra exclusiva que serviu para promover o grande sucesso musical dos Beatles que foi Penny Lane e que pode agora estar na sua garagem, já que este Mini especial, está à venda por cerca de 22 mil euros.

O Penny Lane está coberto por 4000 moedas de 1968 (infelizmente fora de circulação) que foram revestidas por verniz para evitar a oxidação. Alguns especialistas que analisaram as moedas que cobrem a carroçaria do Mini, dizem que algumas são moedas raras do final do final do século XIX.

O revestimento de moedas acrescenta cerca de 100 Kg ao peso do Mini Morris, mas o automóvel funciona e foi utilizado nos últimos tempos por uma empresa inglesa para fins promocionais.

Paul McCartney que era fã do popular carro dos anos 60, encomendou pelo menos dois 'Penny Lane', um dos quais é atualmente motivo de atração no Cornish Goldsmith, centro de exposições de jóias de ouro e prata na Cornualha, enquanto o segundo carro está agora para venda na AutoClassics.

