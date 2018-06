A Nissan assinalou o Dia Mundial dos Oceanos que se celebra neste dia 8 de junho ajudando na limpeza de praias.

O «voluntário» da marca japonesa nesta ação foi a nova Navara Off-Roader AT32 que ajudou a carregar os plásticos depositados na costa de mais difícil acesso na Cornualha, no Reino unido.

A iniciativa começou com um apelo feito por Emily e Rob Stevenson (filha e pai) nas redes sociais para ajuda no projeto «Beach Guardian» («Guardião da Praia»).

A Nissan respondeu ao apelo enviando a sua “mais dura pick-up” para as “praias mais remotas” da região e convidando para esta ação de proteção ambiental outras comunidades do Reino Unido onde a Navara possa estar no verão.