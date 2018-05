A Mini vai celebrar o casamento real inglês do príncipe Harry com Meghan Markle oferecendo ao casal uma edição única para ser doado para solidariedade.

O carro será oferecido como prenda de casamento com uma das instituições de caridade do casal real como destinatária. Depois do casamento no dia 19 deste mês será entregue à associa de luta contra o vírus VIH «The Children’s HIV Association» para ser leiloado publicamente.

“A equipa de design da Mini criou um «hatch» de edição única para a ocasião. O seu tejadilho gráfico especialmente desenhado combina com os personalizados interior e exterior com pormenores impressos em 3-D assim como um bordado especial para fazer deste um Mini como nenhum outro”, afirma o diretor de design da marca, Oliver Heilmer.

Este Mini Cooper S com a cor «Crystal White» tem várias imagens da marca conjugadas com pormenores dedicados a ocasião como a bandeira «Union Jack» nos faróis traseiros, as iniciais «M» e «H» com corações e alianças ou a projeção no chão de «Casados de Fresco» quando as portas estão abertas.

Mas é também o tejadilho pintado em múltiplas cores com um grafismo feito à mão cujas várias camadas resultam na conjugação das respetivas bandeiras nacionais dos noivos (a «Unino Jack» e a «Stars and Stripes») que também salta à vista.

No interior vestido a pele cinzenta clara ganha espcial destaque a inscrição dos nomes de Harry e Meghan com a data do casamento e os votos de felicidades.