Dois carros clássicos da Mercedes-Benz, estão em exposição até ao final do mês de agosto no CascaisShopping, um deles o mais veículo motorizado do mundo.

Trata-se do Benz Patent-Motorwagen, considerado o primeiro automóvel do mundo, tem dois lugares, três rodas, construído com tubos de aço e painéis de madeira, movido por um motor a gasolina. Este carro incluía muitas inovações para a época, como rodas de aço raiadas, pneus de borracha e um sistema de correia simples que funcionava como transmissão em velocidade única.

Para além do Benz Patent-Motorwagen, também o Mercedes-Benz 380K, pertencente ao Museu do Caramulo, está em exposição até ao final de agosto.

Depois de mais de 20 anos a produzir motores de seis cilindros, a Mercedes-Benz aventurou-se na produção de um oito cilindros em linha. Equipado com este motor inovador, a gama 380 foi produzida apenas em 44 unidades e duas delas chegaram a Portugal em 1934.