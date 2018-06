A McLaren doou um 570S Spider à Elton John AIDS Foundation e o carro foi leiloado nesta quarta-feira por um valor que chegou às 725 mil libras (Cerca de 820 mil euros). Todo o dinheiro conseguido com a venda do 570S reverterá para a fundação de combate à SIDA criada pelo músico britânico.

Este McLaren 570S Spider tem uma pintura «Blade Silver» evocando a cor das bodas de prata da fundação com jantes cinzentas, com as pinças dos travões de cerâmica no laranja característico da marca, com um interior «By McLaren» em tom negro e os escapes desportivos – um extra nesta modelo.

O comprador, que ficou no anonimato, terá ainda a possibilidade de fazer uma visita ao McLaren Technology Centre vendo o que costuma ser inacessível ao público: o fabrico dos carros. A visita será guiada por Amanda McLaren – a filha única do fundador da marca, Bruce McLaren – que deixará a sua assinatura neste 570S Spider especial.

O McLaren 570S é um supercarro descapotável (capota elétrica) com motor de 3.8 litros com 570 cv que acelera dos 0 aos 100 km/h em 3.2 segundos e atinge a velocidade máxima de 315 km/h. O preço base anda na ordem dos 185 mil euros.