Junho é mês de chegada do verão e também dos Vespa Days com ofertas especiais para compradores e um fim de semana de portas abertas.

No fim de semana de 16 e 17 de Junho, os 18 concessionários aderentes à campanha abrem as suas portas aos «Vespa Lovers» para que conheçam em detalhe as motos da marca italiana estando disponíveis para «test ride» os modelos Primavera, Sprint , GTS e GTS Super.

Na compra de qualquer Primavera ou Sprint, a marca oferece uma mochila Vespa em pele ficando reservado aos compradores das GTS ou GTS Super a oferta de um Kit Vespa Desportivo (composto por escudo frontal, tampa de motor e crista de guarda lamas).