Jack Whitehall é um comediante britânico. A sua nova série de programas chama-se «Training Days» («Dias de Treino») e envolve personalidades ligadas ao futebol. E onde é que nós entramos aqui? Whitehall convidou o treinador português José Mourinho para que este lhe ensine a guiar um carro...

Não é tarefa fácil para Mourinho, que sugere desde logo um carro com caixa automática… O processo só ganha mesmo «suavidade» quando ambos passam para o Jaguar I-Pace do português – a marca de carros que patrocina o treinador do Manchester United, como não podia deixar de ser, aqui, faz parte do elenco...

Mas antes que se chegue lá, Mourinho passa «das boas» para que Whitehall consiga arrancar com o carro, com momentos hilariantes, como o comediante se dispõe a que aconteçam. E Mourinho não deixa estes créditos por mãos alheias. Como o seu método e espírito exigentes, o técnico setubalense ensina, mas está ao nível da comédia proposta.

E com «tiradas» – que exigem dos nosso leitores alguma atenção ao inglês oral (ou, como ajuda, escrito nas legendas) – como a que está no título (“Prefiro um jogador sem cérebro do que ensinar-te a guiar”) Mourinho ensina, dá raspanetes, brinca, irrita-se (a «gozar» com Whitehall) num vídeo (que protagoniza nos primeiros oito minutos) cheio de humor e boa disposição que o comediante colocou no YouTube.