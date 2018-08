Gastar 40.000 euros numa noite pode ser uma excentricidade milionária. Mas se esse for o valor de multas por excesso de velocidade, então estamos perante algo que é imaginável!

A situação aconteceu com um jovem turista britânico no Dubai, que alugou um Lamborghini Huracán de mais de um milhão de euros, e que em menos de quatro horas conseguiu o feito, digno de figurar no livro dos recordes, de cometer 33 infrações por excesso de velocidade. Três das quais registadas em menos de um minuto.

As imagens da policia, revelaram o Lamborghini a 230 Km/h por hora, numa principais vias do Dubai onde o limite de velocidade está fixado nos 120 km/h.

Como o carro é alugado, resta agora saber quem vai pagar os 40.000 euros de multas, já que a rent a car não quer assumir a despesa e reivindica que seja o cliente a realizar o pagamento, podendo mesmo solicitar para esse efeito a sua detenção. Até porque o jovem infrator deixou o passaporte como garantia e a morada do hotel em que se encontrava hospedado e a rent a car já informou a embaixada britânica para evitar que o cliente possa vir a deixar o Dubai.