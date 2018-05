Pelo terceiro ano consecutivo, a Volkswagen volta a apoiar o Greenfest, que conta este ano com duas edições, em Braga (junho) e no Estoril (outubro), numa parceria orientada para a sustentabilidade e com o objetivo de promover a sua gama de veículos elétricos e híbridos “plug-in”.

A Volkswagen estará presente no maior evento de sustentabilidade do país - que celebra anualmente o que de melhor se faz em termos ambientais, sociais e económicos - apresentando a sua gama de veículos 100% elétricos, através do e-Golf, e híbridos “plug-in”, com o Passat GTE e o Golf GTE, os quais estarão disponíveis para a realização de test drives pelos visitantes.

Esta é mais uma afirmação da estratégia da Volkswagen para a mobilidade do futuro, na qual o Grupo alemão prevê investir perto de 70 mil milhões de euros, e desenvolver mais de 30 novos modelos 100% elétricos, até 2025.

Nessa altura, um quarto das vendas da marca deverá ser assegurado por veículos 100% elétricos, o que lhe permitirá assegurar a liderança mundial desse mercado.

Os novos modelos elétricos da Volkswagen – que se chamarão I.D. – chegarão ao mercado europeu a partir de 2020, tendo sido já apresentados os primeiros quatro membros da família: I.D., I.D. Buzz. I.D. Crozz e I.D. Vizzion.

Durante o festival, e para além do contacto com os veículos da marca, os visitantes poderão experimentar diversas ativações em torno da eletromobilidade, centradas na sustentabilidade e na visão de futuro da Volkswagen.

As duas edições decorrem de 1 a 3 de junho no Fórum Braga e de 11 a 14 de outubro no Centro de Congressos do Estoril.

O Greenfest é o maior festival de sustentabilidade do país, palco privilegiado para partilha das melhores práticas, ideias e projetos. Há 10 anos que se realiza no Estoril e, este ano, chega, pela primeira vez, a Braga.

Com uma programação multifacetada indoor e outdoor, que inclui área expositiva, conferências, tertúlias, workshops, demonstrações ao vivo, showcooking, mercados biológico e de artesanato, música, performances ao vivo e muitas outras atividades, reúne cidadãos, empresas, municípios, associações, comunidades educativas, numa reflexão aberta e partilha de experiências com vista a um mundo mais sustentável.

Desde a sua génese, participaram no Greenfest mais de mil empresas, organizações e municípios. Em termos de visitas, o evento recebeu mais de 50 mil estudantes e 200 mil visitantes. A primeira edição do festival, em Braga, conta receber cerca de 20 mil visitantes e mais de 100 empresas e players da região, do país e dos países convidados, Noruega e Suécia.