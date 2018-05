Especialista em design, modelagem, mecânica e eletrónica, Craig Rodsmith personaliza motos desde a década de 1970.

Este especialista australiano de customização tem um fascínio por Moto Guzzi. Nos últimos anos, muitos modelos saídos da fábrica de Mandello del Lario entraram na oficina de Craig Rodsmith para transformações únicas.

Depois de passarem pelo talento criativo de Craig, não há duas motos iguais. O seu mais recente projeto foi baseado na Moto Guzzi Eldorado de 1969 e é também o seu trabalho favorito. A moto de nome “Margerie” porque, diz que, “é uma mota com alma” sendo certo que é verdadeiramente um projeto diferente.

No ano passado juntamente com outros três construtores, Craig foi o protagonista do "V9 Custom Builder Project" da Moto Guzzi, lançado pela Moto Guzzi Americas.

Os seus trabalhos únicos tem merecido grandes prémios um pouco por todo o mundo e a levar em linha de conta esta Margerie não será difícil de prever que mais prémios estão para chegar.