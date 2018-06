O filme ainda não tem título definitivo, mas a Fox já definiu 28 de junho de 2019 como a data para a estreia do que vai sendo conhecido como «Ford vs. Ferrari» com Matt Damon e Christian Bale como nomes principais do elenco.

O enredo do filme centra-se na missão de uma equipa de engenheiros da Ford comandad por Carroll Shelby (Damon) que, com o seu piloto britânico, Ken Miles (Bale), tentará bater a Ferrari nas míticas 24 Horas de Le Mans de 1966 com o Ford GT40.

O filme terá a realização de James Mangold.