As autoridades germânicas assinaram agora uma carta de intenção que autoriza a Audi e a Airbus a realizarem testes em Ingolstadt ao carro voador.

O projeto Pop Up foi apresentado pela primeira vez no Salão Automóvel de Genebra de 2017, em conjunto com a Italdesign, que tem como missão o desenho do novo veiculo.

Já a A Audi terá a responsabilidade de fabricar a cápsula e o veículo de quatro rodas, que constituem o módulo terrestre, enquanto a Airbus o aparelho de quatro rotores que será o módulo aéreo..

Na sua apresentação em Genebra ficou a saber-se que o novo veiculo poderá transportar pessoas nas cidades de maneira rápida e conveniente pela estrada ou pelo ar, ao mesmo tempo que pretende contribuir para a resolução dos problemas de trânsito.

“Gostaríamos de usar o nosso know-how para melhorar a vida urbana e desenvolver novos conceitos de mobilidade para as cidades”, afirmou Abraham Schot o novo diretor executivo da Audi.

Este projeto Pop.Up Next que mais parece um automóvel com uma estrutura de drone ainda não tem data para o inicio dos testes apesar da autorização para que se possam iniciar agora emitida pelas autoridades germânicas.

