Toda a Europa à procura. O governo catalão acaba de anunciar, citado pela Reuters, que a busca pelo único suspeito dos atentados em Barcelona ainda em fuga, Younes Abouyaaqoub, está alargada a todo o continente europeu.

Os investigadores acreditam que este homem marroquino de 22 anos foi quem atropelou mais de 140 pessoas na passada quinta-feira, nas Ramblas, em Barcelona.

As autoridades acreditam que Abouyaaqoub é o único dos 12 suspeitos ainda em fuga. Agora, oficialmente, já é identificado pelas autoridades como o condutor da carrinha que protagonizou o atentado.

Identified the driver van of the Barcelona attack #Barcelona #Cambrils