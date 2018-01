Há uma "baleia assasina" que está a dar que falar por conseguir, tal como alguns mamíferos, reproduzir palavras e imitar sons. A orca Wikie, consegue dizer "hello" (olá) e "bye-bye" (adeus), mas também contar até três e copiar sons.

Um estudo recente levado a cabo por cientistas de diferentes nacionalidades indica que esta espécie animal consegue, com algum treino, imitar palavras do discurso humano e copiar certos sons, nomeadamente produzidos por outras orcas.

Queriamos perceber o quão flexível é a orca na reprodução de sons" disse Josep Call, co-autor do estudo e professor na Universidade de St. Andrews, na Escócia, ao The Guardian

E foi isso mesmo que aconteceu. Depois de vários testes, Wikie, uma orca fêmea de 14 anos que vive num aquário, em França, tornou-se na primeira baleia a ser capaz de reproduzir palavras. O seu reportório inclui, até ao momento, palavras como "hello (olá)" e "bye-bye (adeus)", mas também o nome "Amy" e "one (um), two (dois) e three (três)".

Questionado se, no futuro, seria possível conversar com esta baleia, o co-investigador Jose Abramson, da Universidade Complutense de Madrid, garantiu à BBC que isso seria "concebível" desde que as conversas fossem "básicas" e com "rótulos e descrições" incluídos.

No entanto, o especialista sublinhou que se deve ter cuidado com as experiências com os animais, já que se deve respeitar a forma natural de comunicar de cada espécie animal.