Vladimir Putin denunciou esta terça-feira uma “negligência criminosa” para explicar o incêndio fatal que causou pelo menos 64 mortes num centro comercial da Sibéria, onde se deslocou o presidente russo.

O que se passou aqui? Não se trata de hostilidades armadas. Não se trata de uma fuga de gás inadvertida (…), tanta gente morreu porquê? Por causa de negligência criminosa, de deixar andar”, afirmou Putin no local, em declarações retransmitidas pelo Kremlin.

Pelo menos 64 pessoas morreram no incêndio que destruiu no domingo um centro comercial na cidade russa de Kemerovo, na Sibéria.

O centro comercial era um destino popular para famílias e estava cheio no domingo, o primeiro dia das férias escolares, quando deflagrou o incêndio.

O fogo teve origem num dos cinemas situados no quarto e último andar do centro comercial, propagando-se a todo o edifício.

De acordo com investigações preliminares, o alarme anti-incêndios do edifício não foi acionado, pelo que as pessoas que ali se encontravam só se aperceberam do fogo quando um fumo denso invadiu o centro.

As equipas de bombeiros demoraram mais de seis horas a controlar as chamas, que alastraram a uma superfície de 1.500 metros quadrados.