Aprovada pelas duas câmaras do parlamento, a descriminalização da violência dosméstica na Rússia obteve agora a assinatura do presidente, Vladimir Putin.

O decreto presidencial, que está a ser contestado, mas também aplaudido, prevê que a maioria das agressões sejam consideradas ofensas civis e não criminais.

O partido de Putin, Rússia Unida, há muito que defendia a revisão da lei, que é assim suavizada para os que agridam pela primeira vez e desde que as lesões não sejam consideradas graves.

À luz da nova lei, bater na mulher será punível com uma multa, 15 dias de detenção administrativa ou serviço comunitário.

Só quando haja lesões graves, como ossos partidos, ou as agressões sejam consecutivas, os infratores poderão vir a enfrentar os tribunais.

Os que defendem esta alteração legislativa, acham que serve sobretudo para permitir aos pais disciplinar melhor os seus filhos. Além de considerarem que se trata também de uma forma do Estado interferir menos na vida pessoal dos russos.

Os que condenam o diploma receiam que apenas vá facilitar e aumentar os abusos e a violência doméstica.

50 mil crimes de violência em 2015

De acordo com as estatísticas do Estado russo, em 2015 houve 49,579 crimes de violência doméstica, dos quais 35,899 foram contra mulheres.

Um relatório das Nações Unidas de 2010, citado pelo jornal britânico The Independent, refere que, cerca de 14 mil mulheres morriam anualmente devido à violência dos seus companheiros.

De acordo com a organização Anna, que dirige a única linha de apoio a vítimas de violência doméstica na Rússia, uma em cada três mulheres sofria abusos e agressões às mãos dos seus companheiros, além de que, 40% dos crimes violentos e assassínios registados no país ocorria em casa.

Apesar dos números, a nova legislação agora despachada por Putin foi inicialmente proposta por uma mulher, Yelena Mizulina, uma deputada conservadora, conhecida pela sua sanha contra a comunidade lésbica e gay na Rússia.

Na câmara baixa do parlamento, a Duma, o projeto de despenalizar parte dos atos de violência doméstica teve uma aprovação esmagadora em janeiro, de 385 votos a favor contra apenas dois contra.

O diploma passou depois pela câmara alta do parlamento e chegou à secretária de Vladimir Putin, que o assinou sem pestanejar.

Fora de portas, logo em janeiro, a organização Human Rights Watch mostrou preocupação com a nova legislação, que considerou "um passo atrás da Rússia, onde as vítimas de violência doméstica já enfrentam imensos obstáculos para acederem à justiça".