A selfie da modelo russa Viki Odintcova pendurada por um braço no topo de uma torre de 75 andares no Dubai, sem medidas de segurança, está a indignar meio mundo. O proprietário do famoso arranha-céus torcido já anunciou que vai processar todos os envolvidos.

From reality Ph: @a_mavrin #MAVRIN #MAVRINmodels #VikiOdintcova @sashatikhomirov #Dubai Uma publicação partilhada por Viki Odintcova (@viki_odintcova) a Dez 29, 2016 às 7:50 PST

Sem autorização, a jovem modelo e a sua equipa entraram na torre Cayan e subiram ao topo, sem qualquer impedimento. Também sem medidas de segurança, apenas o treino que realizaram no terreno e um pó para manter as mãos secas, Viki Odintcova e o seu parceiro, identificado no vídeo como Sasha, arriscaram a vida para garantirem imagens polémicas.

Sasha segurou a modelo pelo braço em dois momentos igualmente provocadores. Primeiro, apenas uma ligeira inclinação da modelo, depois a jovem pendurada, apenas segura pelo braço do parceiro.

A modelo da agência Mavrin destaca as fotos e os vídeos deste desempenho no Dubai não só no seu site como nas várias contas que possui nas redes sociais. Os vídeos apresentam-se como um resumo da operação, desde o treino ao secretismo com que chegaram à torre Cayan e conseguiram entrar no edifício sem que fossem detetados.

Daquele topo, como dizem, não conseguem ser vistos de outros edifícios, podendo, por isso, dali sair tal como entraram, ou seja, sem serem apanhados.

No seu site, o grupo Cayan condena a performance da modelo russa "sem restrições e sem medidas de segurança" e prometeu agir legalmente contra todos os implicados, inclusive os seguranças do edifício.

"Apesar de a torre Cayan ter sido periodicamente utilizada para desportos extremos, em todos os casos foram acauteladas medidas de segurança, com a presença de serviços de emergência. Para o local eram também recrutados profissionais nas suas áreas, nomeadamente ligados a eventos de alto risco de vida, e tudo era avaliado ao pormenor", explicou o porta-voz da empresa em comunicado, Gizel Daher.

No entanto, apesar de "a modelo e os seus assistentes não terem pedido permissão e terem furado as medidas de segurança" para conseguirem as imagens, o grupo Cayan anunciou que está a "rever os seus procedimentos de segurança para compreender e retificar o lapso ocorrido e, deste modo, prevenir que voltem a acontecer".

Posto isto, o proprietário da torre iniciou já os procedimentos legais para com "os envolvidos nesta falha de segurança a todos os níveis".