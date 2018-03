Os incêndios que lavram sem controlo no estado de Victoria, no sudeste da Austrália, já destruíram cerca 12 casas, tendo mais de 800 pessoas abandonado as suas residências, noticiaram este domingo meios de comunicação locais.

As autoridades emitiram alertas para 50 localidades situadas entre as cidades de Hamilton e Port Campbell, a sudoeste de Melbourne, embora a situação de maior preocupação seja o incêndio que ameaça Cobden.

Mais de 800 pessoas abandonaram as suas casas e refugiaram-se em abrigos para fugir das chamas que já destruíram 40 mil hectares de terrenos, mataram um número ainda indeterminado de cabeças de gago e consumiram construções e alfaias agrícolas.

Mais de 22 mil casas estão sem eletricidade, segundo o canal 9 da televisão local citado pela agência EFE.

Breaking: Multiple bush fires are threatening homes and lives in Victoria, Australia. The largest fire has burned 30,000 acres of land. pic.twitter.com/SdsruQBa1h — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 18 de março de 2018

Quase 300 bombeiros e 29 aeronaves combatem o fogo que, de acordo com os Serviços de Emergência de Victoria, surgiu, em grande parte na última noite, após trovoada, mas a investigação oficial à causa do incêndio continua aberta.

Os piores incêndios do país nas últimas décadas ocorreram em fevereiro de 2009, em Victoria, e provocaram 173 mortos e 414 feridos. Destruíram ainda uma superfície de 4.500 quilómetros quadrados.