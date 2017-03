O cosmólogo e físico Stephen Hawking vai viajar para o Espaço, a bordo de uma nave espacial do empresário britânico Richard Branson.

Stephen Hawking disse, no programa de televisão “Good Mornig Britain”, que nunca sonhou que seria capaz de ir ao Espaço, mas que quando lhe fizeram a proposta não hesitou.

O Richard Branson ofereceu-me um lugar na Virgin Galactic e eu disse imediatamente que sim”, disse Stephen Hawking.

A companhia de voos espaciais de Richard Branson, a Virgin Galatic, espera em breve transportar pessoas para o Espaço.

Branson tinha afirmado que seria capaz de completar um voo até ao Espaço, em 2009, mas o plano correu mal, por problemas vários.

Na mesma entrevista, no programa de televisão britânico, Stephen Hawking também falou de Donald Trump, a quem classificou de “demagogo” e referiu que o atual presidente dos Estados Unidos nunca será bem-vindo no país.

A prioridade de Trump será satisfazer o seu eleitorado que não é nem liberal, nem muito bem informado”, referiu.

Sobre Brexit, Stephen Hawking alertou os políticos do Reino Unido para que mantenham o maior número possível de ligações com a Europa e o resto do mundo.