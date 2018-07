A cantora norte-americana Beyoncé precisou de ser resgatada, com recurso a um escadote, durante um concerto no último sábado, na cidade polaca de Varsóvia. A artista ficou presa num palco móvel e foi necessário recorrer a um escadote para conseguir descer para a plataforma inferior, onde se encontrava o palco fixo.

A plataforma subiu, para que todos os espetadores presentes a pudessem ver, mas encravou e não desceu, escreve o La Vanguardia. Pouco tempo depois foi trazido um escadote para que a cantora, de 36 anos, conseguisse descer.

Inicialmente, Beyoncé demonstrou receio e sentiu dificuldades em colocar os pés no primeiro lance do escadote, devido aos saltos altos. Com ajuda conseguiu descer e chegar em segurança ao palco fixo.

Todo o público presente demonstrou apoio à artista, neste momento insólito, e muitos foram os que registaram o acontecimento em vídeo. Imagens que depois partilharam nas redes sociais.

Beyoncé retomou logo de seguida o concerto.

Segundo uma fonte citada pelo jornal espanhol La Vanguardia, a plataforma móvel já tinha dado problemas.

O concerto de sábado faz parte da Tour On the Run II de Beyoncé com Jay-Z, que teve início a 6 de junho em Cardiff, no País de Gales e termina a 4 de outubro em Seattle, Estados Unidos da América.