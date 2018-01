Oprah Winfrey garantiu, numa entrevista à InStyle divulgada esta quinta-feira, que não vai candidatar-se à presidência dos Estados Unidos.

As especulações começaram depois do discurso que a apresentadora fez, no inicio do mês, na cerimónia dos Globos de Ouro.

Na entrevista a esta publicação, Oprah é muito clara.

Não é algo que me interesse... Estive no outro dia com uma pessoa que disse que me ajudaria com a campanha. Não é para mim", afirma Oprah Winfrey à revista.

Recentemente, Oprah Winfrey recebeu o prémio Carreira atribuído pela Academia e deixou a plateia dos Globos de Ouro emocionada com o seu discurso, apelando à verdade, liberdade e esperança por dias melhores.

Depois da cerimónia, a apresentadora recebeu inúmeros pedidos para se candidatar à presidência dos Estados Unidos. No Twitter foi tendência durante dias a hashtag #Oprah2020.