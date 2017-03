A companhia aérea United Airlines impediu que duas raparigas embarcassem num voo, este domingo, por não cumprirem o código de indumentária da companhia ao usarem leggings.

A polémica instalou-se na rede social Twitter, depois deste incidente, que ocorreu no aeroporto de Denver (EUA), ser denunciado por uma testemunha.

1) A @united gate agent isn't letting girls in leggings get on flight from Denver to Minneapolis because spandex is not allowed? — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017

The father had shorts on. Two young women in leggings booted from flight and a girl had to put a dress on over leggings in order to board. https://t.co/sCCP01gWcA — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017

To recap #leggingsgate: @United policy preventing females from boarding airplane while dad gets on in shorts is sexist and sexualizes girls. https://t.co/64XhuaXvWz — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017

Desde quando é que a United controla a roupa das mulheres?”, acrescentou ainda Shanon no Twitter.

Depois de Shannon Watts se pronunciar sobre a situação, muitas pessoas reagiram através de comentários, sobre os alegados motivos pelos quais as duas jovens foram impedidas de fazer o voo.

@Jezebel @shannonrwatts last time I flew @united, I wore leggings bc they are comfortable & the trip was long. Very practical no problems pic.twitter.com/wqy2xgoqZt — Allison Sullivan (@AllisulliOTProf) March 26, 2017

I have flown united before with literally no pants on. Just a top as a dress. Next time I will wear only jeans and a scarf. — christine teigen (@chrissyteigen) March 26, 2017

Citado pela agência Reuters, um porta-voz da companhia, Jonathan Guerin, esclareceu que “as duas raparigas não teriam sido impedidas de embarcar por usar umas leggings, se fossem como meras passageiras”.

O uso de leggings nos voos da companhia só é permitido para passageiros "habituais". Isto significa que, e de acordo com os códigos de conduta da empresa, qualquer passageiro que viaje com benefícios (ex: família, trabalhadores), estão a representar a mesma e por isso existem algumas regras.

A United Arlines emitiu um comunicado na página oficial onde esclarece o porquê da situação.

Nós preocupamo-nos com a forma como nos apresentamos a si, aos nossos clientes, assim como acreditamos que isto faz parte da experiência nos nossos voos. Um dos benefícios de trabalhar para uma companhia aérea é que os nossos funcionários podem viajar pelo mundo. E melhor ainda, é que eles podem estender esse privilégio a um determinado número a que nós chamamos “pass riders”, que são familiares ou amigos (…). Quando aproveitam este benefício, todos são considerados representantes da United. E, como a maioria das empresas, temos um código de indumentária que pedimos que seja seguido. Os passageiros desta manhã eram passageiros United. Para os nossos clientes habituais: as vossas leggings são bem-vindas”.