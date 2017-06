A chanceler alemã afirmou esta quinta-feira que a União Europeia está “mais determinada do que nunca” a tornar o Acordo de Paris num sucesso, mesmo depois do anúncio da retirada dos Estados Unidos do tratado sobre as alterações climáticas.

Num discurso no parlamento alemão, Angela Merkel sustentou que a UE se encontra totalmente comprometida com o acordo que descreveu como “irreversível” e “não negociável”.

As palavras de Merkel surgem nas vésperas da cimeira de líderes do G20, que vai ter lugar nos próximos dias 7 e 8 em Hamburgo.

O presidente da Comissão Europeia já tinha assegurado, perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, que a União Europeia não ia renegociar o Acordo de Paris. E aproveitou para assinalar que a UE está “desapontada”com a decisão da administração norte-americana.

Donald Trump anunciou no início do mês de junho que os Estados Unidos vão sair do Acordo de Paris, um compromisso assumido pelo país em 2015, tendo em vista a redução das emissões de gases com efeito de estufa para conseguir baixar o aquecimento do planeta.