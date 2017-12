O Twitter lançou uma lista que revela quais foram os tweets mais populares de 2017, e, surpreendentemente, é Barack Obama quem fica com a medalha de prata, num ano marcado pela atividade regular do atual presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump.

Segundo a lista, Barack Obama perde apenas a liderança da tabela para Carter Wilkerson, o jovem de 16 anos que conseguiu bater o recorde de Ellen DeGeneres no Twitter e ganhar um ano de nuggets grátis.

Assim, o antigo presidente dos EUA arrecadou o segundo tweet mais popular de 2017 com o post em que condena o racismo, citando uma das frases de Nelson Mandela - "Ninguém nasce com ódio a outra pessoa por causa da sua cor de pele, da sua origem ou da sua religião..." - depois dos protestos da extrema-direita em Charlottesville. No total, a publicação feita a 13 de agosto, contou com mais de 1,7 milhões de retweets e cerca de 5 milhões de gostos.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

Barack Obama fez, ainda, mais duas publicações que também constam no top 10 desta lista - uma em segundo lugar, outra em quinto -, ambas com mais de 1,5 milhões de gostos, e que remontam à altura que o seu cargo de presidência chegou ao fim.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS44) 20 de janeiro de 2017

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS44) 11 de janeiro de 2017

Também a publicação feita por LeBron James, um jogador norte-americano da NBA, entra na lista, depois de Donald Trump ter retirado o convite aos Golden State Warriors a participarem num evento na Casa Branca.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) 23 de setembro de 2017

Em quarto lugar está uma publicação de Ariana Grande, depois do atentado terrorista durante o seu concerto, que teve em lugar Manchester em maio deste ano.

broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de maio de 2017

O top 10 conta ainda com publicações de Linkin Park no dia em que morreu Chester Benington, Penn State Interfraternity Council, Sam Martin e Harry Styles.