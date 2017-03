A McDonald's garante que foi um ataque de piratas informático que fez com que fosse publicado, na página do Twitter da gigante de fast-food, um post a insultar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, noticia a Bloomberg.

Na publicação, Trump era intitulado de “uma amostra nojenta de presidente” e ridicularizado pelo tamanho das mãos. No mesmo tweet, era ainda pedido a Barack Obama que voltasse.

Para justificar o que aconteceu, a McDonald's publicou outra mensagem, na mesma conta, onde afirma ter sido vítima de pirataria e assegura que irá investigar.

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this.