O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan está a ser fortemente criticado por falar de martírio a uma menina de seis anos que assistia ao congresso do seu partido.

Tudo se passou no sábado passado. Erdogan discursava na cidade de Kahramanmaras quando reparou que a menina, Amine Tiras, chorava enquanto fazia continência e pediu que a levassem ao palco.

Numa tentativa de a confortar, o presidente turco beijou Amine nas duas faces e depois dirigiu-se à multidão e disse que a criança se devia sentir honrada se fosse "martirizada" em nome da Turquia..

As palavras do presidente turco não foram bem vistas pelo mundo e, rapidamente, se levantou uma onda de críticas nas redes sociais. No Twitter, vários utilizadores criticaram Erdogan, afirmando mesmo que um chefe de Estado tem como dever proteger as crianças e não desejar a morte delas.

Há até quem diga que Erdogan é pior que o Estado Islâmico e que Hitler.

Worse than #ISIS ! #Turkish President #Erdogan encouraged sobbing little girl 2 fight & die 4 #Turkey 2b #martyr ! "God willing!"=Sick #child abuse 2 wish #death 4 her-He must b #condemned & these children saved! https://t.co/K7yRyQrn8J

Erdogan's touch on the child is more sick than that of Hitler. Erdogan is touching amore closely and to a younger child than Hitler did and I suspect more patronising. Have a good look. Sick maniac Erdogan. pic.twitter.com/z6S60OGpvO

