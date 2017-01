Três pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira, depois de um tiroteio num restaurante no distrito de Fatih, um dos maiores do centro de Istambul, na Turquia.

De acordo com os relatos da imprensa local, as autoridades descartaram a tese de ataque terrorista e consideram ter-se tratado de um ato isolado, motivado por questões pessoais.

Images from shooting scene in Fateh, #Istanbul; 3 persons injured; reports claims shooting is personal conflict, not terrorism#Turkey pic.twitter.com/H7UhQAqYsV

— Mhamad Kleit (@kleitm) 4 de janeiro de 2017

Depois do ataque terrorista na discoteca "Reina" que vitimou 39 pessoas na noite da passagem de ano, a Turquia está em estado de emergência. O autor do massacre continua a monte, mas já foi identificado pela polícia.