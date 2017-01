A noite devia ser de festa, mas o horror chegou vestido de Pai Natal. Na noite da passagem de ano, um homem entrou na discoteca “Reina” em Istambul, na Turquia, e matou 39 pessoas. Há ainda registo de 69 pessoas feridas. Armado com uma Kalashnikov, o atacante disparou de forma indiscriminada. Maioria das vítimas mortais são estrangeiros.

O Estado Islâmico já reivindicou o ataque em Istambul esta segunda-feira, mas sobre o atacante pouco ou nada se sabe.

Das 39 vítimas mortais, 38 já foram identificadas, avança a Aljazeera. Vejamos as nacionalidades:

11 - Turquia

1 – dupla nacionalidade Turquia-Bélgica

7 - Arábia Saudita

3 – Iraque

3 - Líbano

2 - Tunísia

2 - Índia

2 - Marrocos

2 - Jordânia

1 - Kuwait

1 - Canadá

1 - Israel

1 - Síria

1 - Rússia

O jornal britânico The Guardian fala numa vítima mortal francesa, mas não indica nenhuma de nacionalidade russa. No entanto, domingo, o ministro dos Estrangeiros francês apenas tinha assumido que havia três cidadãos de França entre os feridos.

Uma das vítimas libanesas é o jovem Elias Wardini. Foi a própria família que confirmou à televisão do país que o jovem estava entre os que tinham perdido a vida no ataque.

Abis Rizvi, um diretor e produtor de Bollywood, é uma das vítimas de nacionalidade indiana.

#AbisRizvi Producer Of Bollywood Movie 'Roar' & Khushi Shah From Gujarat Are 2 Indians Who Lost Their Life In #IstanbulAttack. #Istanbul RIP pic.twitter.com/Wia99J2p7k