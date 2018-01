Um avião da companhia Pegasus Airlines falhou a pista do aeroporto de Trabzon, na Turquia, e quase acabou no mar. O acidente aconteceu no sábado com um avião que fazia a ligação entre Ancara e Trabzon.

O avião, um Boeing 737-800, transportava a bordo 162 passageiros e seis membros da tripulação. Apesar do aparato, ninguém ficou ferido no acidente.

Em comunicado, a companhia aérea afirma que o avião sofreu "um incidente durante a aterragem no aeroporto de Trabzon".

"Não houve perda de vidas ou ferimentos em ninguém que estava a bordo", pode ler-se ainda.

Nas redes sociais são vários os vídeos e fotografias que mostram o avião caído no precipício com o nariz a apontar para o mar.