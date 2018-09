A passagem do super tufão Mangkhut já fez 13 feridos e mais de 150 ocorrências em Macau, informou hoje o Centro de Operações da Proteção Civil (COPC) em comunicado, num balanço parcial que dá conta de 128 incidentes.

O consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong adianta que, até agora, não há registo de vítimas entre a comunidade portuguesa.

O balanço parcial, feito até às 17:00 locais (10:00 em Lisboa), indica que a maioria dos casos registados pelo COPC diz respeito a queda de reclamos, toldos, janelas e outros objetos (81), danos em construção, queda de reboco e outros objetos (28), queda de árvores (21) e de andaimes (12).

Para já foram reportados sete casos de inundações, uma das grandes preocupações das autoridades de Macau, uma vez que os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) elevaram hoje para o nível máximo o aviso de "storm surge" [maré de tempestade], devido às fortes inundações nas zonas baixas da cidade.

Neste momento, o núcleo do tufão severo Mangkhut está a cerca de 80 quilómetros, e a afastar-se de Macau, tendo atingido terra perto da cidade chinesa de Taishan, mas continua a causar “grande ameaça ao território”, com graves inundações e rajadas de vento na ordem dos 160 quilómetros.

A placa de estacionamento do Aeroporto Internacional de Macau começou a ficar submersa devido às condições climatéricas e todos os voos previstos para hoje foram cancelados, informou a mesma entidade.

O “impacto grave” do tufão já levou o chefe do Governo de Macau a emitir um despacho no qual se determina o encerramento de todos os serviços públicos na segunda-feira, com exceção daqueles integrados na estrutura da Proteção Civil e de representação exterior.

Todas as instituições de ensino superior em Macau também suspenderam a sua atividade no domingo. Já as instalações culturais sob a alçada do Instituto Cultural (IC), incluindo locais relacionados com a promoção do património, bibliotecas públicas, museus e salas de exposições, entre outras, serão encerradas na segunda e na terça-feira ao público para que se proceda à inspeção e limpeza daqueles espaços.

Às 14:00 (07:00 em Lisboa), as autoridades de Macau tinham emitido o aviso preto, o nível máximo, substituindo o vermelho, em vigor desde às 21:00 locais de sábado.

O COPC indicou que o trânsito em algumas vias das zonas baixas da cidade foi cortado.

As fortes inundações, que podem agora ultrapassar os 2,5 metros, podem comprometer o fornecimento de eletricidade nessas zonas, onde mais de cinco mil pessoas foram retiradas das habitações e mais de mil foram acolhidas nos 16 centros de abrigo do território, indicam as autoridades.

O sinal 10 de tempestade tropical, o máximo na escala de alerta, composta pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, está içado em Macau desde as 11:00 (04:00 em Lisboa).

O COPC indicou ainda que sete pessoas tentarem atravessar a pé a ponte Nobre de Carvalho, tendo sido detidas pelo menos cinco. A proteção civil pediu à população que não cometa "atos irresponsáveis que possam sobrecarregar os trabalhos" de auxílio à população.

Sobe para 28 o número de mortos nas Filipinas

As autoridades das Filipinas elevaram hoje para 28 o número de mortos devido à passagem do super tufão Manghkut, na maioria em sequência de desabamentos de casas e deslizamentos de terras.

O tufão Mangkhut – que também já causou pelo menos a morte de uma mulher arrastada pelas ondas, em Taiwan, ilha localizada a poucas centenas de quilómetros das Filipinas – está agora a deslocar-se para as áreas densamente povoadas do sul da China.

O diretor-geral da Polícia Nacional das Filipinas, Oscar Albayalde, disse à agência de notícias Associated Press que 20 pessoas morreram na região montanhosa de Cordillera, quatro na vizinha província de New Vizcaya e outra fora das duas regiões.

Mais três mortes foram registadas no nordeste da província de Cagayan, onde o tufão atingiu o país antes do amanhecer de sábado.

Entre os mortos estão uma criança de dois anos que morreu com os seus pais depois de o casal se ter recusado a abandonar imediatamente a sua comunidade na cidade de Nueva Vizcaya, disse Francis Tolentino, um assessor do Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte.

Tolentino, que foi designado por Duterte para ajudar a coordenar a resposta a desastres, disse que pelo menos outras duas pessoas estavam desaparecidas.

Duas centrais nucleares chinesas na trajetória do tufão

Duas centrais nucleares estão na trajetória projetada do tufão Mangkhut, que deve atingir a China continental no domingo à tarde (manhã em Lisboa) e que levou as autoridades de Macau a emitirem o alerta máximo no território.

A central Nuclear de Taishan e a Central Nuclear de Yangjiang, ambas na província de Guangdong, informaram estarem preparadas para enfrentar o tufão, noticiou hoje o South China Morning Post (SCMP).

A central de Taishan informou via WeChat (o Facebook chinês) que as autoridades discutiram a melhor forma de lidar com a tempestade que se aproximava e que trabalhadores especializados conduziram investigações de segurança.

Equipes de resposta a emergências foram informadas e preparadas para a chegada do tufão.

"Todo o pessoal de emergência está nos seus postos e conduziu seus trabalhos preparatórios. A fábrica de Taishan está totalmente preparada para o tufão e tudo está em seu lugar ", pode ler-se na mensagem.

A Central Nuclear de Yangjiang informou que realizou inspeções nas suas unidades na manhã de quarta-feira e realizou uma reunião na quinta-feira para discutir a melhor forma de lidar com a tempestade.

Na última conferência de imprensa, as autoridades de Macau disseram ter criado um mecanismo de troca de informações sobre a situação nas centrais com as autoridades de Guangdong.

Tufão obriga a deslocar quase meio milhão de pessoas em Guangdong

Quase meio milhão de pessoas foram deslocadas de sete cidades da província chinesa de Guangdong devido ao tufão Mangkhut, que está a atingir Macau e que já causou pelo menos 28 mortos nas Filipinas e um em Taiwan.

Centenas de voos foram cancelados e todos os serviços ferroviários de alta velocidade e alguns normais nas províncias de Guangdong e Hainan também foram interrompidos no domingo.

Na província de Fujian, dezenas de milhares de barcos de pesca regressaram ao porto e as obras de construção pararam.

A cidade de Shenzhen também cancelou todos os voos entre domingo e segunda-feira de manhã.

A Hainan Airlines cancelou 234 voos nas cidades de Haikou, Sanya, Guangzhou, Shenzhen e Zhuhai, programados para este fim de semana.

Já em Hong Kong, perto de 900 voos foram adiados ou cancelados. De acordo com o South China Morning Post, pelo menos 543 voos programados para hoje foram cancelados, afetando cerca de 96 mil passageiros.

No total, as autoridades do aeroporto internacional de Hong Kong dão conta de 889 voos adiados ou cancelados devido à proximidade deste tufão, considerado o maior do ano, indicou o mesmo jornal.

Em Macau, 160 voos foram cancelados e 14 tiveram de ser adiados, segundo as últimas informações do aeroporto.