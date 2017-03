Uma casa "parada no tempo", nas palavras do procurador de Nantes, em França, como se a vida ali tivesse sido brutalmente interrompida. Um conjunto de detalhes "estranhos" quase como se configurassem “um cenário num palco", diz uma fonte próxima da investigação.

Os quatro membros da família, os pais Troadec e dois filhos, que desapareceram no dia 16 de Fevereiro à noite. O filho que publicou mensagens com tendência suicida na Internet, e cujo carro foi esta quinta-feira encontrado estacionado em Saint-Nazaire, a 50 quilómetros de distância. A filha cujo sangue não foi encontrado em casa, ao contrário do dos outros três… mas cujas calças com o cartão de saúde foram achadas na rua, na quarta-feira, a 300 quilómetros da casa da família.

São estes os indícios de crime à disposição da polícia francesa que há quase 15 dias investiga o desaparecimento de uma família inteira em Orvault, a cerca de 10 quilómetros de Nantes, no oeste do país.

Ninguém vê os Troadec desde 16 de fevereiro. Pascal e Brigitte, ambos com 50 anos, e os filhos Sébastien, de 21, e Charlotte, de 18, desapareceram, mas deixaram um rasto que, esta semana, a polícia francesa começou a investigar como homicídio, rapto e cativeiro ilegal.

O misterioso desaparecimento da família está a levantar muitas dúvidas já que foi encontrado sangue dentro da habitação, que corresponde ao ADN do casal e do filho, mas que "alguém teria tentado eliminar", de acordo com as autoridades.

A investigação está centrada em Sébastien, que tinha graves problemas psicológicos, e em Pascal, cujos relatórios clínicos indicam que sofria de depressão.

A Imprensa francesa lembra o caso do homicídio de cinco elementos de uma outra família da zona de Nantes, em 2011. O principal suspeito, o pai, Xavier Dupont-de-Ligonnès, nunca foi apanhado. Uma das vítimas frequentava a mesma escola de Sébastien.

“Casa parada no tempo”

De acordo com o jornal Le Monde, quando as autoridades entraram na residência de dois pisos encontraram indícios de uma saída abrupta: camas por fazer, comida no frigorífico, loiça suja na cozinha, roupa molhada dentro da máquina de lavar, outra no estendal. Não havia escovas de dentes nem de cabelo. Havia sangue, espalhado pelos dois andares da casa. O carro dos pais estacionado à porta. O do filho tinha sumido.

O alerta foi dado pela terceira filha do casal, Brigitte Troadec que não vivia com os restantes membros da família e deixou de os conseguir contactar, conta a Agência France Presse (AFP).

As contas bancárias não são movimentadas desde o dia 17, o que a priori já levou as autoridades a descartar a possibilidade de algum membro da família levantar dinheiro para preparar uma fuga.

Os telemóveis da família não foram encontrados e estão desligados também desde 17 de fevereiro. Exceção feita ao de Sébastien, encontrado na casa, ensanguentado. A BFMTV revelou, na quarta-feira, que o telefone de Sébastien esteve ligado à Internet durante 45 minutos antes de ser o último a ficar sem sinal, às 03:15, na madrugada de 17 de fevereiro. É ele o principal suspeito pelo desaparecimento da família.

Nas mensagens publicadas nas redes sociais, o jovem deixa transparecer uma personalidade relativamente instável. No Twitter, Sébastien mencionou várias vezes a própria morte:

azy putain j'en peut plus j'veut crever mais j'en suis même pas capable--' — H@♥~Sebi (@superZpowa) 19 de março de 2014

Na segunda-feira, o procurador responsável pelo caso, Pierre Sennes, falou sobre a abertura da investigação de homicídio, partilhando alguns detalhes sobre o caso, como o facto de Sébastien ter sido condenado à prestação de serviço comunitário, em 2013, quando era menor, por ter feito ameaças de morte num blogue.

Na escola, os colegas de Sébastien, entrevistados pelos media franceses, descrevem-no como sendo calmo e amigável, “sempre disponível para ajudar”.

Já os vizinhos garantem que o jovem tem problemas psicológicos e que o pai, Pascal, sofre de uma depressão.

“Era uma pessoa simpática mas discreta”, diz um colega de trabalho sobre Pascal. “Não falava muito da sua vida pessoal ou da sua família”.

Os testes de ADN revelaram que o sangue espalhado pela habitação pertence a três dos elementos da família e que, em alguns locais, houve tentativa de limpar vestígios com lixívia.

De resto, afirmou Pierre Sennes, "é como se a vida da casa tivesse ficado parada no tempo".

Calças e carro encontrados

A investigação em torno do misterioso desaparecimento fez grandes progressos nas últimas 24 horas refere o jornal Le Monde.

Na quarta-feira, uma transeunte encontrou na rua o cartão de saúde e umas calças pertencentes a Charlotte Troadec, confirmou à AFP uma próxima da investigação. O achado foi feito numa pequena localidade a 20 quilómetros de Brest, localidade de onde são naturais os pais da jovem, a 300 quilómetros da casa da família em Orvault.

Disparition de la famille Troadec: la police scientifique au cœur de l'enquête https://t.co/yRZYwHY0fb pic.twitter.com/BOhPHM8MYK — BFMTV (@BFMTV) 2 de março de 2017

Esta quinta-feira de manhã, houve um novo desenvolvimento. O carro de Sébastien Troadec foi encontrado na cidade portuária de Saint-Nazaire, a cerca de 50 quilómetros de Orvault, disse o procurador de Nantes.

Nenhum corpo" estava dentro do carro, disse Pierre Sennes esta manhã. Antes, o procurador tinha anunciado que "os técnicos [iam] a caminho" e que "ninguém tocou no carro antes da chegada deles”, refere o Le Monde.

O automóvel, um Peugeot 208, foi encontrado intacto estacionado no parque de estacionamento de uma igreja, no bairro de Méan, perto do porto. Desde quando? A pergunta ainda não tem resposta.

As perícias técnicas vão revelar se o carro contém ou não vestígios ou pistas que possam fornecer informações valiosas aos investigadores. Sobre quaisquer vestígios de sangue no carro, o procurador disse que era "muito cedo para responder já que a polícia técnica e científica ainda não tinha iniciado [a perícia]."

O veículo foi entregue à Comissão Central Nantes para perícia técnica.

Com essas novas descobertas, as autoridades alargaram a investigação às regiões da Bretanha e de Loire-Atlantique.