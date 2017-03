O casal e os dois filhos dados como desaparecidos desde 16 de fevereiro, em França, têm férias marcadas para Portugal. O jornal francês Le Télégramme noticiou que existe uma reserva em nome do casal Troadec para viajar para Portugal de 10 a 14 de abril, mas não se sabe se a reserva chegou a ser concluída.

O mesmo jornal referiu que um membro da família, próximo da mãe, Brigitte Troadec, disse que a mulher avisou que se iam ausentar para férias, embora não especificasse se ia ou não sair de Orvault, a cerca de 10 quilómetros de Nantes.

Este é mais um elemento suspeito num caso que está a intrigar a França.

Desaparecimento da família Troadec nas páginas dos jornais (Foto: Reuters)

A BFMTV referiu este sábado que, depois de três dias de investigação intensiva em Dirinon, pequena localidade a 20 quilómetros de Brest, a polícia levantou o dispositivo na região na noite de sexta-feira.

Após terem sido encontradas na quarta-feira um documento de identificação e umas calças cinzentas de ganga pertencentes à filha mais nova do casal, Charlotte Troadec, as autoridades passaram a região a pente fino, numa operação que mobilizou dezenas de agentes ao longo da via rápida Nantes-Brest.

Na quinta-feira, foram descobertos a 500 metros de distância, na mesma área arborizada, dois livros infantis, um dos quais tinha o nome de Pascal Troadec, então aluno da quarta-classe. A floresta onde os indícios foram recolhidos situa-se a 300 quilómetros da residência da família em Orvault, perto de Nantes.

Depois de a polícia ter descoberto, também na quinta-feira, o carro de Sébastien Troadec, o filho mais velho do casal, abandonado num parque de estacionamento de Saint-Nazaire, a 50 quilómetros da casa da família, o procurador de Nantes, responsável pelo caso, destacou que um exame sumário do veículo “não permite visualmente objetivar a presença de sangue”.

“Os resultados das amostras recolhidas no automóvel serão conhecidos dentro de poucos dias", acrescentou Pierre Sennes, em particular "se houver sangue".

O procurador afirmou também que os tapetes do carro foram removidos. Quando foi encontrado, o Peugeot 208 estava vazio, mas os primeiros resultados forenses terão indicado que o veículo tinha sido limpo.

Carro de Sébastien Troadec encontrado em Saint-Nazaire, França, 2 de março (Foto: Reuters)

Em relação a Sébastien Troadec, que a polícia considerou logo o principal suspeito pelo desaparecimento da família, o Pierre Sennes avisou que é preciso ter cuidado com as interpretações que a comunicação social faz do jovem de 21 anos. Isto porque existem várias publicações do mesmo, nas redes sociais, onde denota uma personalidade instável com tendências suicidas.

A France Info sublinhou, também este sábado, que os investigadores continuam às voltas com a personalidade de Sébastien.

“Eles não excluem por completo que talvez algumas das vítimas ainda estão vivas”, disse o procurador Pierre Sennes à estação francesa de rádio.

O mesmo procurador acrescentou que as autoridades não excluem nenhuma pista, nem a de que seja um "drama familiar" nem mesmo “a intervenção de um terceiro” no caso.

Pascal Troadec, de 49 anos, Brigitte Troadec, de 48, e os filhos Sébastien, de 21, e Charlotte, de 18, desapareceram, mas deixaram um rasto que, esta semana, a Polícia francesa começou a investigar como homicídio, rapto e cativeiro ilegal.

Uma terceira filha, que tem o mesmo nome da mãe, Brigitte, e que não vive com a família, foi quem deu o alerta por não a conseguir contactar.

Casa da família Troadec em Orvault, Nantes, França (foto: Reuters)

Quando a Polícia chegou a casa dos Troadec em Orvault, a 10 quilómetros de Nantes, encontrou o que chamou de "uma casa parada no tempo": camas por fazer, louça suja na cozinha, frigorífico com comida, roupa molhada na máquina de lavar.

Não havia escovas de dentes nem de cabelo. Havia sangue, espalhado pelos dois andares da casa. O carro dos pais estava estacionado à porta.

Os testes de ADN revelaram que o sangue espalhado pela habitação pertence a três dos elementos da família (os pais e o filho) e que houve tentativa de limpar vestígios.

A imprensa francesa logo lembrou o caso do homicídio de cinco elementos de uma outra família da zona de Nantes, em 2011. O principal suspeito, o pai, Xavier Dupont-de-Ligonnès, nunca foi apanhado. Uma das vítimas frequentava a mesma escola de Sébastien Troadec.

Neste momento, existem cerca de 80 elementos das autoridades francesas envolvidas na investigação ao caso.

A polícia tenta montar o puzzle deste desaparecimento que ainda não se conseguiu explicar, embora sublinhe que se tratará de um caso criminal.