Um voo que partiu de Los Angeles para Tóquio voltou para trás, esta terça-feira, depois de um passageiro ter embarcado nesse voo por engano.

O voo 175 - da companhia aérea All-Nippon Airway (ANA) - que fazia a ligação entre Los Angeles, nos Estados Unidos da América, e Tóquio, no Japão, contava com 150 pessoas a bordo e foi interrompido ao fim de quatro horas de viagem, depois dos tripulantes terem percebido que um dos passageiros estava no voo errado.

Perante o sucedido, a All-Nippon Airway emitiu, esta quarta-feira, um comunicado, onde pede desculpa aos passageiros pelo sucedido, referindo que está a investigar as causas que provocaram o erro.

Durante o voo, a tripulação percebeu que um dos passageiros embarcou no voo errado e alertou o piloto. Como parte do procedimento de segurança da companhia aérea, o piloto decidiu regressar ao aeroporto de origem, onde o passageiro desembarcou. A ANA está averiguar a situação, para determinar como o passageiro embarcou no voo e pede desculpas aos passageiros pelo inconveniente."

Entre os passageiros, encontrava-se a modelo Chrissy Teigen, com o marido John Legend, que relatou na sua conta do Twitter o episódio.

Quatro horas num voo de onze e estamos a voltar para trás, porque temos um passageiro que não é suposto estar neste avião. Porquê? Por que é que temos que ir todos atrás? Não sei", disse a modelo americana.

a flying first for me: 4 hours into an 11 hour flight and we are turning around because we have a passenger who isn’t supposed to be on this plane. Why...why do we all gotta go back, I do not know — christine teigen (@chrissyteigen) 27 de dezembro de 2017

Segundo referiu Chrissy, o passageiro tinha um bilhete da United Airlines, uma companhia aérea totalmente diferente.

They keep saying the person had a United ticket. We are on ANA. So basically the boarding pass scanner is just a beedoop machine that makes beedoop noises that register to nowhere — christine teigen (@chrissyteigen) 27 de dezembro de 2017

A modelo não parou as publicações e escreveu, em tom de brincadeira, que não iria conseguir dormir até perceber como é que aquela pessoa conseguiu entrar no voo errado.

I won’t be able to sleep until I know how this person figured out they were on the wrong flight. That’s all I ask. 150 people have been majorly inconvenienced, please, just tell me — christine teigen (@chrissyteigen) 27 de dezembro de 2017

Teigen contou, ainda, que os passageiros tiveram de permanecer no avião, em LA, durante cerca de 20 minutos, para que a polícia interrogasse alguns passageiros.

Police were interviewing all the people seated around the mystery person once we got off the plane. Why would they do this! I MUST KNOW MORE — christine teigen (@chrissyteigen) 27 de dezembro de 2017

Cinco horas depois, a modelo informou que ia descolar novamente em direção ao Japão.