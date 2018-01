Há quem faça tudo para ter o direito a uma espreguiçadeira na piscina do hotel, mesmo que isso implique acordar de manhã cedo e ir marcar lugar - como aconteceu o ano passado na Grã Canária, em Espanha - ou simplesmente apoderar-se da do vizinho do lado, enquanto este vai almoçar.

Foi a pensar nisso que a Thomas Cook, uma agência de viagens online, criou um serviço pioneiro que irá permitir aos turistas reservar as espreguiçadeiras do hotel com a mesma facilidade com que reservam a estadia.

Por apenas mais 25 euros (por pessoa), os veraneantes podem escolher o lugar exato onde querem ficar, através de um mapa disponibilizado no site da agência, que também permite aos hóspedes escolher se querem um lugar ao sol ou à sombra.

A reserva deve ser feita no máximo seis dias antes da chegada ao hotel, que terá de ter parceria com esta agência.

Até ao momento este serviço inovador já é possível ser solicitado num hotel em Lanzarote e noutro na Grã Canária, dois destinos particularmente apreciados pelos turistas.

A empresa pretende, contudo, expandir a sua oferta e possibilitar a reserva de espreguiçadeiras em mais de 30 hóteis já no próximo verão.