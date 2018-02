As autoridades norte-americanas divulgaram os nomes das 17 vítimas mortais do tiroteio na escola Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, Florida, levado a cabo, na quarta-feira, pelo ex-aluno Nikolas Cruz.

Aaron Feis, 37 anos, treinador de futebol

Aaron Feis (Reprodução Instagram)

Aaron Feis jogou futebol americano na equipa da Stoneman Douglas antes de se formar em 1999. Três anos depis, voltou como treinador-adjunto. Feis, que tinha mulher e filha, foi, aparentemente, o primeiro a responder ao "código vermelho" quando começaram os disparos. Foi apontado como “herói” na tragédia. Terá estado frente a frente com o atirador, para proteger os alunos de serem baleados. Morreu no hospital, na madrugada do dia seguinte, após ter sido atingido por Nikolas Cruz.

Scott Beigel, 35 anos, professor de Geografia

Scott Beigel (Reprodução Twitter)

Além de professor, Scott Beigel também era treinador da equipa de atletismo da escola. Foi morto à porta de uma sala de aula que tinha aberto para os alunos se abrigarem quando começou o tiroteio e que depois fechou à chave para os proteger.

Jaime Guttenberg, 14 anos, aluna

Jaime Guttenberg (Reprodução Facebook)

Jamie Guttenberg foi a primeira vítima confirmada do tiroteio, enquanto o irmão, Jesse, que frequentava a mesma escola, conseguiu regressar a casa são e salvo. O pai da adolescente, Fred Guttenberg, escreveu no Facebook que está "devastado" com a perda da filha e que ainda não sabe como vai conseguir seguir em frente com a família.

Martín Duque Anguiano, 14 anos, aluno

Martín Duque Anguiano (Reprodução Instagram)

A morte de Martín Duque (à direita na foto) foi confirmada pelo irmão, Miguel (ao centro), que publicou uma mensagem emocionada no Instagram: "As palavras não podem descrever a minha dor neste momento. Amo-te, irmão Martín, e vou sentir sua falta. Sei que estás num lugar melhor."

Chris Hixon, 49 anos, diretor desportivo

Just horrible....#RIP Stoneman Douglas High School Athletic Director Chris Hixon. You will be tremendously missed and our prayers are with your family, your coaching staff, and your students. God bless you! pic.twitter.com/cRTZl5rNsu — National Throws (@nationalthrows) 15 de fevereiro de 2018

Além de ser diretor desportivo da Marjory Stoneman Douglas, Chris Hixon era treinador de wrestling e qualificou a equipa de basebol da escola para o campeonato estadual e nacional em 2016. Tinha dois filhos.

Joaquin Oliver, 17 anos, aluno

Joaquin Oliver (Reprodução Facebook)

Joaquin Oliver (à direita na foto) vivia nos Estados Unidos desde os três anos, altura em que os pais emigraram da Venezuela. Recebeu a cidadania norte-americana no início do ano passado e ia formar-se este ano.

Nicholas Dworet, 17 anos, aluno

Nicholas Dworet (Reprodução Facebook)

Nicholas Dworet (à esquerda na foto) ia formar-se este ano e havia acabado de ganhar uma bolsa de estudos da Universidade de Indianópolis. Ia fazer parte da equipa de natação da universidade e tinha grandes planos para o futuro. Este nadador especialista em estilo live tinha o logotipo dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no wallpaper do computador, afirma Andre Bailey, treinador do TS Aquatics club, a equipa de natação de Nicholas fazia parte.

Alyssa Alhadeff, 14 anos, aluna

Alyssa Alhadeff (Reprodução Facebook)

A família de Alyssa Alhadeff publicou esta fotografia, em que a jovem aparece ao lado do avô, em diversas redes sociais logo após saberem do ataque à escola e não conseguirem entrar em contato com ela. A esperança de encontrar a adolescente com vida transformou-se em tristeza. "Muitos inocentes foram mortos há poucas horas. Entre eles, está a minha priminha. O meu coração está partido", escreveu no Facebook Ariella Del Quaglio, prima de Alyssa.

Gina Montalto, 14 anos, aluna

Gina Montalto (Reprodução Facebook)

Gina Montalto estava no primeiro ano. Fazia parte de um dos grupos de dança da Marjory Stoneman Douglas. “O meu coração está despedaçado. Nunca te vou esquecer meu doce anjo”, escreveu no Facebook um ex-instrutor de Gina, Manny Miranda.