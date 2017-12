O incêndio, batizado de “Thomas”, que lavra há cerca de duas semanas no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, destruiu 110.641 hectares, tornando-se no maior da história moderna daquele estado.

O fogo, que deflagrou no passado dia 04, superou o recorde do “Cedar”, incêndio que, em outubro de 2003, calcinou 110.579 hectares no condado de San Diego, segundo informou na sexta-feira o Departamento Florestal e de Proteção Contra Incêndios da Califórnia.

Esta classificação dos maiores fogos da Califórnia só tem em conta os incêndios registados a partir de 1932.

O incêndio “Thomas” destruiu ainda pelo menos 1.063 edifícios - contra 2.820 do “Cedar” em 2003 - e fez duas mortes, enquanto o “Cedar” causou 15 vítimas mortais.

Embora nos primeiros dias se tenha alastrado com muita rapidez pelos condados de Santa Bárbara e Ventura, nos últimos dias tem cedido aos meios, com os bombeiros a conseguirem importantes avanços no combate às chamas, atualmente controladas a 65%, embore ainda mobilize cerca de 3.000 operacionais.

Este ano tem sido o pior em termos de incêndios florestais desde que há registos na Califórnia, devido sobretudo aos grandes fogos de outubro, que atingiram vários condados daquele estado e consumiram grande parte das famosas regiões vinícolas de Napa e Sonoma.

Estes incêndios custaram a vida a 44 pessoas e destruíram cerca de 8.900 edifícios, segundo o balanço final facultado pelas autoridades.