Numa altura em que as relações internacionais com os EUA estão na ordem do dia, a imprensa revelou um teste nuclear falhado realizado pelo Reino Unido que terá, erradamente, sido direcionado aos EUA. Incidente aconteceu em junho de 2016.

Naquela altura, o Reino Unido estava debaixo de forte polémica e discussão à volta do referendo para o Brexit e David Camaron era o primeiro-ministro que defendia a permanência na União Europeia. De acordo com o CNBC, o governo britânico revelou que a primeira-ministra, Theresa May, não sabia do teste nuclear.

May assumiu o cargo, em julho, depois do referendo do Brexit ter dado razão aos apoiantes da saída da UE.

Um porta-voz do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha confirmou que a "Marinha britânica realizou em junho um ensaio de rotina de lançamento de um míssil Trident não armado". A informação avançada pelo Sunday Times, acrescenta que os testes tiveram lugar ao largo da Flórida, poucas semanas antes da votação sobre os submarinos nucleares no Reino Unido.

Tenho toda a confiança nos nossos mísseis Trident", disse apenas a governante, acrescentando que os testes são realizados regularmente.

Questionada pela BBC, Theresa May não comentou se sabia ou não da realização do teste nuclear, quando os deputados foram chamados ao parlamento britânico para aprovar, a 19 de julho de 2016, a renovação do programa dos submarinos nucleares Trident.

Este programa está orçado em cerca de 41 mil milhões de libras, aproximadamente 47 mil milhões de euros.

O Reino Unido tem quatro submarinos nucleares Tridente, estado um permanentemente armado e no mar. Para além deste país, existem outros dois pertencentes à NATO que também têm armamento nuclear: a França e os EUA.

O caso ainda não foi comentado pela Casa Branca nem por Donald Trump, mas é possível que venha a ser abordado na reunião que os dois governantes vão realizar. Theresa May será a primeira líder internacional a ser recebida por Trump na Casa Branca.

Este convite foi encarado no Reino Unido como uma afirmação de que Trump valoriza a “relação especial” entre os Estados Unidos e o seu aliado de longa data do outro lado do Atlântico.