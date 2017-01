A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou hoje que tenciona discutir a importância da aliança militar NATO e um eventual futuro acordo de comércio livre durante o encontro com o novo presidente norte-americano, Donald Trump, previsto para sexta-feira.

May será a primeira líder internacional a ser recebida por Trump na Casa Branca. Este convite foi encarado no Reino Unido como uma afirmação de que Trump valoriza a “relação especial” entre os Estados Unidos e o seu aliado de longa data do outro lado do Atlântico.

Apesar da vertente protecionista da nova administração norte-americana, a primeira-ministra britânica referiu, em declarações à estação pública britânica BBC, que a equipa de Donald Trump está interessada em discutir um novo acordo de comércio com o Reino Unido.

Declarações que surgem numa altura em que a chefe do Governo de terras de Sua Majestade já fez saber o Reino Unido não quer ficar “metade fora e metade dentro” da União Europeia. Esta foi uma das principais ideias deixadas por May, na passada terça-feira, naquela que foi o seu primeiro grande discurso pós Brexit.

May anunciou que o país quer abandonar o mercado único europeu e recuperar o controlo pleno das fronteiras. Um novo acordo para uma Grã-Bretanha "independente, autogovernada e global", disse. Mas esse novo acordo ainda será sujeito a votação no parlamento britânico.