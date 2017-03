Três caçadores de tempestades morreram ontem, terça-feira, a cinco quilómetros da cidade de Spur, no estado do Texas, nos Estados Unidos, de acordo com a CNN.

Os três homens, que caçavam tempestades há anos, conduziam em direção aos ventos giratórios do tornado, no Texas, quando os carros em que seguiam colidiram uns com os outros. Segundo as autoridades, os três homens morreram.

O acidente aconteceu quando um dos carros não parou num sinal de stop e colidiu com um jipe, segundo o sargento John Gonzalez, do Departamento de Segurança Pública do Texas.

A conduzir o primeiro veículo estava o caçador de tempestades, Kelley Gene Williamson, de 57 anos de idade e natural de Cassville, Missouri. No lugar do passageiro, ia o amigo e também caçador de tempestades, Randall Delane Yarnall, com 55 anos.

O motorista do jipe era o caçador de tempestades, Corbin Lee Jaeger, com 25 anos, de Peoria, no Arizona.

Os três estavam a perseguir um tornado, no condado de Dickens, no Texas, segundo o tenente Bryan Witt.

As autoridades inspecionaram os dois veículos e o local do acidente e concluíram que Kelley Gene Williamson não levava cinto de segurança e foi cuspido do carro. Já Randall Delane Yarnall e Corbin Lee Jaegar usavam cinto de segurança.

Kelley Williamson e Randall Yarnall tinham sido contratados pelo Weather Channel, um canal de televisão, onde tinham um programa, chamado “Storm Wranglers”.

Estamos tristes com esta perda e as nossas mais profundas condolências vão as famílias e os entes queridos de todos os envolvidos”, referiu um porta-voz do Weather Channel, citado pela CNN.

Amigos contaram que Kelley e Randall se conheciam desde a escola primária e que trabalhavam para a Stormviewlive, uma empresa que fornece vídeos e confirma visões de tornados a empresas meteorológicas.

De acordo com a CNN, Cary Meltzer, um amigo de Kelley, descreve-o como “destemido”.

Era um toureiro profissional, antes de se tornar caçador de tempestades. É preciso ser-se destemido para isso”, referiu Cary.

Kelley Williamson perseguia tempestades há cerca de cinco anos e começou quando o carro da sua mulher capotou, devido a um tornado.

Cary Meltzer explicou que a mulher de Kelley sobreviveu, mas ficou muito abalada com o acidente. Kelley falava muito disso e dizia que era por isso que perseguia tornados.

Segundo a CNN, Billy Wade, que conhecia os três homens, afirmou que a comunidade de caçadores de tempestades está muito unida, depois da tragédia. Contou ainda que tinha acabado de falar com Randall, antes de acontecer o acidente.

Billy Wade também conhecia Corbin Jaeger, que descreve como uma pessoa muito inteligente.