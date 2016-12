Portugal mantém o seu grau de ameaça moderado, apesar dos últimos atentados na Europa, informou esta terça-feira a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna.

“Todas as forças e serviços de segurança que integram a Unidade de Coordenação Antiterrorismo estão a trabalhar em completa articulação e a acompanhar os últimos acontecimentos registados na Europa, mantendo contacto com as suas congéneres e recolhendo todos os dados necessários à sua avaliação”, refere num comunicado emitido esta terça-feira.