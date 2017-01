Um sismo de magnitude 7,2 foi sentido, esta terça-feira, no sul da ilhas fiji, situadas no oceano Pacífico.

A proteção civil alertou a população, através do Twitter, para a possível chegada de ondas gigantes. O alerta tsunami já foi ativado.

Há localidades costeiras que começaram a ser evacuadas e o centro de alerta de tsunamis do Pacífico emitiu adverte para a possibilidade de "ondas perigosas de 'tsunami' nas costas localizadas dentro de 300 quilómetros do epicentro do terramoto".

O abalo ocorreu às 10.52 horas locais de quarta-feira, eram 21:52 em Portugal continental.