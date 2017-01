O Ministério Público Federal e a Polícia Federal vão abrir investigações para determinar as causas da queda do avião que matou o juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, divulgou a imprensa brasileira.

De acordo com o G1, pelo Ministério Público Federal (MPF) de Angra dos Reis, que fica no litoral sul do Rio de Janeiro, a investigação foi aberta pela procuradora da República Cristina Nascimento de Melo.

A Polícia Federal (PF) também vai investigar a queda do avião em Paraty e estará sob a responsabilidade do inspetor chefe da PF em Angra dos Reis, Adriano Antônio Soares. A aeronave, que pertencia a uma unidade hoteleira, caiu no mar.

A bordo estava o juiz do STF Teori Zavascki, que era o relator da operação Lava Jato no Supremo. A sua morte foi confirmada pelo filho, o advogado Francisco Prehn Zavascki, através da rede Facebook.