Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, esta segunda-feira, depois de um comboio ter colidido contra as barreiras da estação ferroviária de Richmond, situada a norte de Sidney, na Austrália. De acordo com informações avançadas pela agência Reuters, cinco dos 15 feridos necessitaram de internamento hospitalar, por causa do impacto dos ferimentos. Os restantes passageiros sofreram lesões menos graves, sendo que alguns já receberam alta hospitalar. A polícia de Nova Gales do Sul disse, em comunicado, que o embate terá ocorrido quando o comboio se preparava para "reduzir a velocidade", mas não terá conseguido.