A polícia sueca encontrou explosivos por detonar no camião que abalroou a multidão ao início da tarde de sexta-feira, no centro de Estocolmo. A notícia está a ser avançada neste sábado, pela televisão pública sueca, a SVT. Morreram quatro pessoas e outras 15 ficaram feridas.

De acordo com a SVT, que cita várias fontes policiais, as forças de segurança encontraram uma mala com uma bomba artesanal no interior do veículo, que depois de investir sobre as pessoas numa rua pedonal, a Drottninggatan, embateu contra um edifício comercial, incendiando-se.

Um homem foi detido na noite de sexta-feira, um cidadão do Uzbequistão, de 39 anos, simpatizante do Estado Islâmico, confirmou o porta-voz da polícia de Estocolmo, Lars Bystrom, à SVT, tudo apontado seja o condutor do camião e autor do atentado.

"Temos indicações de que se trata do homem que conduzia o camião, mas, devido à investigação em curso, não podemos avançar mais informações", disse Lars Bystrom, nesta manhã, ao canal público.

O Ministério Público sueco confirmou, também neste sábado, que uma pessoa "foi formalmente identificada" como suspeita de "homicídios de natureza terrorista". O procurador Hans Ihrman disse que o suspeito será presente a tribunal até ao início da tarde de terça-feira.

As autoridades estão a tratar o incidente como um atentado terrorista.

"A Suécia foi atacada", afirmou o primeiro-ministro, Stefan Lofven.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal adiantou não ter, até ao momento, informação de haver portugueses entre as vítimas.

"A informação que temos das autoridades suecas é que tudo leva a crer que se trata de um atentado que lamentamos e condenamos veementemente", disse Augusto Santos Silva, sublinhando que as informações que a embaixada portuguesa em Estocolmo tem "não permitem dizer que qualquer cidadão ou cidadã nacional esteja envolvido".