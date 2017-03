Um avião com 44 passageiros a bordo despenhou-se nesta segunda-feira na placa do aeroporto de Wau, no Sudão do Sul, avança a agência Reuters.

Apesar desta informação ainda não ser oficial, informação recolhida pela agência Reuters dá conta de um número indeterminado de feridos, mas não vítimas mortais. A AFP avança com 14 feridos já contabilizados.

"Ninguém morreu, mas existem várias pessoas feridas neste momento", disse à Reuters um membro da equipa de resgate.

O aparelho da South Spereme Airliner surge destruído em várias imagens que aparecem nas redes sociais.