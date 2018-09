Pelo menos 18 passageiros ficaram feridos esta madrugada quando um avião saiu da pista e acabou por se incendiar ao aterrar no aeroporto de Sochi, um ‘resort’ russo no Mar Negro, informou o Ministério da Saúde russo.

"Relataram-nos que, em resultado da queda do avião no aeroporto de Sochi, há 18 feridos, três deles crianças. Não há mortos entre os ocupantes", afirmou fonte oficial em comunicado, mas ressalvando que um funcionário do aeroporto morreu de ataque cardíaco enquanto ajudava a retirar os passageiros.