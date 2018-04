Um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter atingiu esta manhã a costa do Chile, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS no original).

O epicentro teve lugar às 07:19 locais (10:19 em Lisboa), a cerca de 120 quilómetros da cidade portuária de Coquimbo, no centro do país.